Lazio, assalto alla mezzala: Vecino e Guendouzi verso l’addio? Nessuno è più intoccabile
Lazio, caccia alla mezzala e mercato in fermento: Vecino e Guendouzi possono partire. Le ultimissime notizie
La strategia della Lazio potrebbe cambiare in base agli sviluppi del mercato. Maurizio Sarri ha indicato alla società profili ben precisi per rinforzare la rosa, lasciandosi alle spalle l’idea di soluzioni provvisorie. L’obiettivo principale in attacco resta Giacomo Raspadori: se l’attaccante dovesse scegliere un’altra destinazione, l’investimento nel reparto offensivo verrebbe rinviato all’estate.
Per gennaio, invece, la priorità è l’arrivo di una mezzala capace di alzare il livello tecnico del centrocampo. Per agevolare l’operazione potrebbe entrare in gioco Paolo Busardò, agente di Sarri, forte dei suoi ottimi rapporti con Milan e Atalanta. Proprio da questi due club arrivano i nomi in cima alla lista del tecnico: Ruben Loftus‑Cheek e Lazar Samardzic. L’inglese, pupillo di Sarri ai tempi del Chelsea, sarebbe disposto anche a rivedere l’ingaggio pur di trasferirsi a Roma; il serbo, più giovane e con caratteristiche diverse, rappresenta invece un investimento più oneroso.
Parallelamente, la Lazio è pronta a una vera e propria rivoluzione in uscita: nessuno è considerato intoccabile. Oltre a Belahyane e Dele‑Bashiru, anche Vecino è finito tra i possibili partenti. E neppure Guendouzi viene più ritenuto incedibile: eventuali offerte verranno valutate, con il Sunderland che resta alla finestra. Lo riporta il Messaggero.
