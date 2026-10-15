Lazio, Gudmundsson verso nuovi controlli: ecco il piano per il rientro del giocatore islandese

Lazio, il medico sociale Pietro Monachino fa il punto sull’infortunio alla spalla di Albert Gudmundsson: martedì nuovi esami per valutare il recupero e avviare il reinserimento in campo senza ricorrere all’intervento chirurgico

La Lazio attende aggiornamenti importanti sulle condizioni di Albert Gudmundsson, fermato da un problema alla spalla accusato durante gli impegni con la nazionale islandese. A fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante biancoceleste è stato il dottor Monachino, medico sociale del club capitolino, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Il chirurgo ha illustrato il percorso seguito dopo la lussazione, confermando che martedì il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli. L’esito degli accertamenti sarà determinante per comprendere quando potrà cominciare il graduale ritorno all’attività sul campo.

Lazio, Gudmundsson atteso dai nuovi esami: Monachino indica i prossimi passaggi

Lo staff medico della Lazio continua a seguire con attenzione il recupero di Albert Gudmundsson, mantenendo un confronto costante con i colleghi della nazionale islandese.L’obiettivo è valutare l’evoluzione dell’infortunio prima di autorizzare un aumento dei carichi di lavoro. Un passaggio fondamentale per evitare accelerazioni che potrebbero compromettere il percorso riabilitativo.

Nel corso del suo intervento a Lazio Style Radio, il dottor Monachino ha spiegato:

«Su Gudmundsson siamo in continuo contatto con lo staff islandese, martedì rivedrà gli esami, verosimilmente se gli esami ci daranno esito positivo cercheremo man mano di reintegrarlo verso il campo Abbiamo protetto in ogni modo possibile la spalla, perché era quello che serviva vista la lussazione che ha subito, e che si è ridotta in maniera spontanea. Abbiamo dovuto rispettare dei tempi fondamentali, ma l’obiettivo è stato ed è quello di riportarlo in campo senza dover ricorrere alla chirurgia.»

Il prossimo controllo rappresenterà dunque un momento importante, ma non equivarrà necessariamente al via libera immediato per il ritorno in gruppo. La ripresa dell’attività sarà subordinata alle indicazioni degli esami e alle successive valutazioni dello staff sanitario.

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Gudmundsson e la lussazione alla spalla: l’obiettivo è evitare l’operazione

Secondo quanto riferito dal medico biancoceleste, la lussazione si è risolta spontaneamente dopo pochi secondi, senza la necessità di una manovra esterna per riportare l’articolazione nella sua posizione naturale.Si tratta inoltre del primo episodio di questo genere nella carriera del giocatore, una circostanza evidenziata dallo stesso Monachino:

«La spalla è stata fuori dall’articolazione per pochi secondi, ed è stato il suo primo episodio con un infortunio del genere. Il fatto che il danno si sia ridotto spontaneamente, in modo naturale, è un grande vantaggio.»

Le parole del chirurgo delineano quindi un percorso improntato alla prudenza, con la volontà di favorire il recupero attraverso un trattamento conservativo.Per la Lazio, la priorità resta quella di riavere Gudmundsson nelle migliori condizioni possibili, senza anticipare i tempi necessari alla completa valutazione della spalla.

Gudmundsson aveva iniziato alla grande: 3 presenze e un gol dopo l’esperienza alla Fiorentina

L’assenza di Albert Gudmundsson rappresenta un contrattempo significativo per Gennaro Gattuso, soprattutto considerando l’impatto avuto dall’islandese nelle prime settimane della sua avventura in biancoceleste.

Dopo un’esperienza alla Fiorentina caratterizzata da prestazioni altalenanti e da un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative, l’attaccante aveva mostrato segnali incoraggianti fin dal suo arrivo nella Capitale.Con la maglia della Lazio, infatti, Gudmundsson ha collezionato 3 presenze e realizzato un gol in campionato, iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nel progetto tecnico di Gattuso.

Un rendimento che aveva lasciato intravedere la possibilità di un rilancio, grazie a un contesto tattico nel quale il giocatore sembrava poter valorizzare le proprie qualità tecniche e offensive. La capacità di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e partecipare alla costruzione delle occasioni da gol aveva rappresentato un elemento interessante per il reparto avanzato biancoceleste.

L’infortunio è arrivato dunque in una fase nella quale l’islandese stava cercando di dare continuità alle proprie prestazioni, interrompendo momentaneamente un percorso iniziato con buone prospettive.

Mister Gattuso aspetta Gudmundsson: il rientro dipenderà dai controlli

In attesa di conoscere l’esito degli accertamenti, Gattuso dovrà continuare a organizzare le proprie soluzioni offensive senza poter contare sull’attaccante islandese.

Il calendario proporrà alla Lazio una serie di appuntamenti impegnativi prima della prossima sosta per le nazionali, rendendo ancora più importante la gestione delle risorse disponibili.Il possibile recupero di Gudmundsson offrirebbe al tecnico un’alternativa preziosa, ma le indicazioni dello staff medico saranno decisive per stabilire i successivi passaggi.

Martedì sarà quindi una giornata importante per comprendere l’evoluzione dell’infortunio, senza che questo significhi necessariamente individuare già una data certa per il ritorno in partita.La volontà della Lazio è chiara: recuperare un calciatore che aveva iniziato positivamente la sua esperienza biancoceleste, rispettando le esigenze cliniche e puntando a un rientro graduale e sicuro.