Si avvicina una svolta importante per Pellegrini! Gattuso pronto a ritrovarlo prima della Juventus

Il futuro immediato di Luca Pellegrini potrebbe riservare novità importanti in casa Lazio. Il terzino continua ad allenarsi a Formello e attende una decisione definitiva

La Lazio si prepara a recuperare una pedina importante per la propria rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luca Pellegrini dovrebbe essere ufficialmente reinserito nella lista dei 25 calciatori utilizzabili in campionato prima della prossima partita contro la Juventus.

Il terzino biancoceleste, nel frattempo, continua a lavorare regolarmente nel centro sportivo di Formello, aspettando che la società sciolga definitivamente le riserve sulla sua posizione. Una situazione che potrebbe risolversi nei prossimi giorni, permettendo al giocatore di tornare a disposizione per gli impegni ufficiali.

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Gattuso ha sempre chiarito la posizione del terzino biancoceleste

Un aspetto importante riguarda il rapporto tra Luca Pellegrini e l’allenatore Gennaro Gattuso. Il tecnico della Lazio, infatti, ha sempre sottolineato come il difensore non fosse stato escluso dalla rosa, distinguendo la sua situazione dalla mancata presenza nell’elenco dei giocatori utilizzabili in campionato. Una precisazione significativa, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni sul possibile ritorno del terzino tra gli elementi a disposizione dell’allenatore.

L’eventuale reinserimento consentirebbe a Gattuso di ampliare le proprie possibilità di scelta sulla fascia sinistra, aggiungendo un’alternativa in un reparto nel quale la disponibilità di più giocatori può diventare determinante durante la stagione.

Pellegrini, la cessione di Patric libera spazio

A favorire il possibile ritorno di Luca Pellegrini nella lista della Lazio è anche la nuova situazione numerica dell’organico biancoceleste.

La cessione di Patric, infatti, ha contribuito a liberare spazio nell’elenco dei calciatori schierabili in Serie A. Attualmente sono due i posti disponibili nella lista dei 25 e uno potrebbe essere occupato proprio dall’ex terzino della Juventus. Una circostanza che renderebbe più semplice il reinserimento del giocatore, senza obbligare la società a procedere con ulteriori esclusioni.

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La Juventus può rappresentare il momento della svolta

L’attenzione si concentra adesso sulla prossima sfida contro la Juventus, appuntamento che potrebbe coincidere con il ritorno di Pellegrini tra i calciatori utilizzabili da Gattuso.

L’eventuale reintegro non garantirebbe automaticamente una convocazione o un impiego immediato, ma rappresenterebbe comunque un passaggio importante per il difensore. La parola definitiva spetterà alla società biancoceleste, chiamata a ufficializzare una decisione che potrebbe restituire al tecnico un’ulteriore soluzione per affrontare i prossimi impegni stagionali.