Belahyane domina in Serie A: è il migliore per possessi recuperati! Gattuso si gode il suo gioiello

Lazio, Reda Belahyane è diventato un elemento fondamentale del centrocampo biancoceleste: 21 possessi recuperati nella zona centrale del campo e numeri da protagonista assoluto sotto la guida di Gennaro Gattuso

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere risultati importanti in questo avvio di stagione, ma dietro al primato in classifica c’è anche la crescita individuale di diversi calciatori. Tra le sorprese più significative figura Reda Belahyane, protagonista di un rendimento che lo ha portato a distinguersi anche nelle statistiche della Serie A. Il centrocampista biancoceleste è infatti il giocatore del campionato ad aver recuperato più possessi nella zona centrale del terreno di gioco, con 21 palloni riconquistati. Un dato che racconta l’importanza acquisita dal marocchino nel sistema tattico dell’allenatore e che trova conferma nelle prestazioni delle ultime settimane, compresa quella offerta contro il Monza.

Lazio, Belahyane primo in Serie A: il dato sui possessi recuperati

Il contributo di Reda Belahyane alla fase di non possesso della Lazio emerge chiaramente osservando i numeri delle prime sei giornate di campionato.Il centrocampista ha infatti totalizzato 21 possessi recuperati nel terzo centrale del campo, un rendimento che lo colloca al primo posto in questa particolare graduatoria della Serie A.

Un primato significativo, soprattutto considerando l’importanza che Gattuso attribuisce alla riconquista immediata del pallone e alla capacità di impedire agli avversari di sviluppare la propria manovra.Belahyane si sta distinguendo proprio per la rapidità con cui riesce a intervenire nelle situazioni di gioco, offrendo un contributo prezioso sia quando la squadra esercita pressione alta sia quando è chiamata a difendere più vicino alla propria area.

La sua presenza permette ai biancocelesti di mantenere maggiore aggressività nella zona nevralgica del campo, riducendo il tempo a disposizione degli avversari per organizzare le azioni offensive.

Belahyane protagonista contro il Monza: pressing e contrasti decisivi

La partita contro il Monza ha rappresentato un’ulteriore conferma della crescita del centrocampista marocchino.Nel successo per 3-1 conquistato dai biancocelesti, Belahyane si è distinto soprattutto per il lavoro svolto senza pallone, partecipando attivamente alle azioni di recupero e garantendo copertura in diverse zone del terreno di gioco.

La sua capacità di leggere le situazioni gli consente di intervenire sia sui centrocampisti avversari sia sugli attaccanti che cercano spazio tra le linee.Un contributo che non si limita alla fase centrale della partita, ma riguarda anche la pressione portata nella metà campo offensiva e il sostegno ai compagni durante i ripiegamenti.

I dati complessivi confermano questa tendenza: Belahyane è il calciatore della Lazio con più possessi recuperati, ben 29, e con il maggior numero di contrasti vinti, otto.Due statistiche che testimoniano la sua crescente importanza negli equilibri della formazione capitolina.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Cassano su Lotito e le novità sullo stadio Flaminio

La Lazio e la svolta di Belahyane con Gattuso: da alternativa a protagonista

L’attuale rendimento di Reda Belahyane assume ancora più valore se confrontato con il suo impiego nelle precedenti gestioni tecniche.Durante l’esperienza con Marco Baroni, il centrocampista non era riuscito a trovare una continuità significativa, rimanendo spesso ai margini delle scelte iniziali.

Successivamente, con Maurizio Sarri, era stato utilizzato anche in una posizione più avanzata, nel ruolo di mezzala, senza però riuscire a esprimere pienamente le proprie caratteristiche.L’arrivo di Gennaro Gattuso ha invece coinciso con una maggiore valorizzazione delle sue qualità, soprattutto per quanto riguarda l’aggressività, il dinamismo e la capacità di interrompere le iniziative avversarie.

Nel nuovo sistema di gioco, il marocchino può sfruttare queste caratteristiche con maggiore continuità, diventando un riferimento importante per il lavoro collettivo della squadra.Una trasformazione che dimostra come le scelte tattiche dell’allenatore possano incidere in maniera determinante sul rendimento dei singoli.

Con 21 possessi recuperati nella zona centrale, 29 recuperi complessivi e otto contrasti vinti, il marocchino è diventato uno degli uomini più importanti della Lazio di Gattuso. Numeri che certificano una crescita evidente e che potrebbero renderlo sempre più centrale nel progetto tecnico biancoceleste.