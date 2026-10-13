Domani parte la ripresa per la sfida di Torino! Gattuso ritroverà Cancellieri, in forse Rovella e Marusic – Lazio News 24

Domani parte la ripresa in vista della trasferta di Torino contro la Juventus in programma domenica! Il tecnico Gattuso ritroverà Cancellieri, da valutare Rovella e Marusic

La Lazio si prepara a riprendere gli allenamenti sul campo per iniziare la marcia di avvicinamento a uno degli appuntamenti più attesi del campionato. Domenica 18 ottobre alle ore 20:45 la formazione biancoceleste sarà infatti di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus, nel big match valido per la settima giornata di Serie A.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sugli infortunati e la conferenza stampa di Gattuso





Lazio al lavoro per la sfida contro la Juventus

I ragazzi allenati da Gennaro Gattuso si ritroveranno sul terreno di gioco per inaugurare una settimana di preparazione intensa. La trasferta di Torino si preannuncia irta di insidie, ma l’ambiente biancoceleste punta a dare continuità alle buone prestazioni offerte in questo avvio di stagione e a confermarsi ad alti livelli.

Infermeria Lazio: le novità su Cancellieri

Dall’infermeria arrivano segnali decisamente incoraggianti per la Lazio. Matteo Cancellieri è infatti pronto a riaggregarsi definitivamente ai compagni di squadra a partire dalla seduta di domani, candidandosi a tornare pienamente a disposizione dello staff tecnico per la sfida di Torino.

I recuperi di Marusic e Rovella premiano la Lazio

Le notizie positive per la Lazio non si fermano qui: cresce infatti la fiducia per rivedere tra i convocati sia Adam Marusic che Nicolò Rovella. Entrambi i calciatori hanno buone probabilità di recuperare in tempo per accomodarsi almeno in panchina. Le sedute di allenamento dei prossimi giorni saranno fondamentali per valutare la loro tenuta fisica e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.