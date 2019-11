Lazio, Giordano: «Contro il Sassuolo bisogna sfruttare le loro lacune difensive»

Giordano, l’ex biancoceleste analizza la squadra di De Zerbi che sarà la prossima avversaria della Lazio in campionato

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della prossima sfida della Lazio contro il Sassuolo. Ecco le sue parole.

«De Zerbi? È un allenatore prettamente offensivo che non cura la fase difensiva. Prende spesso imbarcate, ha una rosa giovane e fresca. Mi aspettavo di più, è una di quelle squadre che se trova la giornata giusta ti mette in difficoltà, perché il suo meglio lo offre in fase offensiva. La Lazio deve sfruttare le loro palesi lacune difensive»