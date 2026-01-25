Lazio Genoa, i numeri sulla prossima sfida parlano a favore dei biancocelesti

Lazio Genoa, precedenti e statistiche favorevoli ai biancocelesti in vista della prossima difficile partita di Serie A contro i grifoni di De Rossi

La Lazio si prepara ad affrontare il Genoa in un altro importante incontro di Serie A. I numeri comunicati dal sito ufficiale del Club capitolino sorridono ai biancocelesti: su 54 partite disputate in casa contro il Genoa, la Lazio ha vinto ben 29 volte, con l’ultima vittoria per 3-0 risalente a ottobre 2024. A completare il dato, ci sono 16 pareggi (l’ultimo risale a un 1-1 nel novembre 2008) e 9 sconfitte (l’ultima il 0-1 dell’agosto 2023).

Lazio Genoa, i numeri totali e la storicità della sfida

In totale, sono stati giocati 139 incontri ufficiali tra le due squadre, con 54 vittorie della Lazio, 36 pareggi e 49 vittorie del Genoa. L’ultimo successo della Lazio contro il Genoa è datato 29 settembre 2025, con un netto 0-3, mentre l’ultimo trionfo del Genoa è stato 0-1 il 27 agosto 2023. Il pareggio più recente è stato registrato il 3 gennaio 2021, con un 1-1.

Lazio Genoa, Immobile capocannoniere e statistiche storiche

Ciro Immobile si conferma il capocannoniere della sfida con ben 12 gol contro il Genoa in Serie A. Sul piano storico, la Lazio ha segnato complessivamente 209 gol contro i 190 del Genoa. La partita che ha visto il maggior numero di gol all’Olimpico risale al 1930, quando la Lazio trionfò con un clamoroso 5-0, mentre nel 1959 il Genoa vinse per 2-4.

Con i numeri che parlano a favore dei biancocelesti, la Lazio si prepara a un altro impegno fondamentale, cercando di mantenere il proprio vantaggio storico contro il Genoa e confermarsi al vertice della classifica.

