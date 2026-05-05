Gila Inter, anche i nerazzurri si muovono: il difensore della Lazio resta nel mirino

Gila Inter, il centrale biancoceleste continua ad attirare l’attenzione in vista dell’estate: i nerazzurri stanno seguendo con interesse lo spagnolo

Il nome di Mario Gila continua a restare centrale nelle voci di mercato che ruotano attorno alla Lazio. Dopo i vari accostamenti al Milan, ora anche l’Inter viene indicata tra i club interessati al difensore spagnolo, che si conferma uno dei profili più apprezzati in vista della prossima finestra estiva. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe infatti valutando il suo nome all’interno del processo di rinnovamento della retroguardia.

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Gila Inter, la difesa nerazzurra può cambiare molto

L’interesse per il centrale biancoceleste nasce da una possibile rivoluzione nel reparto arretrato dell’Inter. Diversi veterani sono infatti indicati come possibili partenti o comunque come situazioni da monitorare con attenzione, e questo costringerebbe il club a intervenire sul mercato con più di un innesto.

In questo contesto, Gila viene considerato un profilo di valore, giovane ma già pronto, capace di garantire qualità, struttura fisica e margini di crescita. Il suo nome si inserisce così in una lista di obiettivi piuttosto ampia che la società nerazzurra starebbe monitorando in vista della prossima stagione.

Gila Inter, il futuro sarà deciso a giugno

Un aspetto importante della vicenda riguarda la tempistica. Secondo quanto riportato, il difensore avrebbe davanti un mese chiave, con la decisione sul proprio futuro attesa a giugno. Questo rende la situazione particolarmente interessante anche per la Lazio, che si ritrova a gestire uno dei propri difensori più cresciuti e richiesti.

Sul giocatore resta forte anche il Milan, e proprio questa concorrenza potrebbe rendere ancora più acceso il possibile duello di mercato attorno al centrale spagnolo.

Gila Inter, da Formello può nascere uno dei temi dell’estate

Il nome di Mario Gila è quindi destinato a restare caldo ancora a lungo. La Lazio sa di avere in rosa un giocatore che piace molto e che potrebbe diventare uno dei temi più discussi dell’estate. L’Inter osserva, il Milan pure, e intanto a Formello si prepara una questione che può incidere parecchio sul prossimo mercato biancoceleste.