Gila lavora verso la Coppa Italia! Sarri lo vuole già per la partita dello stadio Olimpico: le ultime

Mario Gila sta lavorando per superare il problema che lo sta tormentando da tutta la stagione. Le novità da Formello sul difensore della Lazio

La Lazio si prepara a ritrovare la sua coppia difensiva titolare proprio nella partita più importante della stagione: la finale di Coppa Italia contro l’Inter del 13 maggio.

La squadra biancoceleste è in attesa di recuperare al meglio le sue pedine difensive per poter affrontare al meglio i nerazzurri, ma non è escluso che Alessio Romagnoli e Mario Gila possano rivedersi insieme già nell’anticipo di campionato, in programma quattro giorni prima, sempre all’Olimpico.

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Il rientro di Mario Gila verso l’Inter

La coppia difensiva ha visto poca luce nelle ultime partite, soprattutto a causa degli infortuni. Mario Gila è stato fermato da un’infiammazione al ginocchio. Il difensore spagnolo ha dovuto saltare gran parte delle ultime gare di campionato, rientrando solo per la sfida contro il Napoli. È stato impiegato anche nel match di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma il problema si è ripresentato, costringendolo a lasciare il campo.

Lo staff medico della Lazio ha quindi preferito adottare un approccio più prudente, programmando il suo rientro per la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Gila e le condizioni in miglioramento

Fortunatamente, le condizioni di Mario Gila sono notevolmente migliorate nelle ultime settimane, e l’idea di vederlo di nuovo in campo già nell’anticipo di campionato non è più un’ipotesi lontana. Il difensore spagnolo sta lavorando duramente per ritrovare il ritmo partita e la condizione fisica ottimale in vista dei match cruciali che attendono la Lazio.

La sfida contro l’Inter potrebbe rappresentare una delle occasioni più importanti della sua carriera, e l’allenatore Maurizio Sarri spera di poter disporre di tutti i suoi uomini migliori per affrontare al meglio l’ultimo atto della stagione!