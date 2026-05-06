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Gila lavora verso la Coppa Italia! Sarri lo vuole già per la partita dello stadio Olimpico: le ultime

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4 giorni ago

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Gila
As Roma 04/11/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Cagliari / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Gianluca Gaetano-Mario Gila Fuentes

Mario Gila sta lavorando per superare il problema che lo sta tormentando da tutta la stagione. Le novità da Formello sul difensore della Lazio

La Lazio si prepara a ritrovare la sua coppia difensiva titolare proprio nella partita più importante della stagione: la finale di Coppa Italia contro l’Inter del 13 maggio.

La squadra biancoceleste è in attesa di recuperare al meglio le sue pedine difensive per poter affrontare al meglio i nerazzurri, ma non è escluso che Alessio Romagnoli e Mario Gila possano rivedersi insieme già nell’anticipo di campionato, in programma quattro giorni prima, sempre all’Olimpico.

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Il rientro di Mario Gila verso l’Inter

La coppia difensiva ha visto poca luce nelle ultime partite, soprattutto a causa degli infortuni. Mario Gila è stato fermato da un’infiammazione al ginocchio. Il difensore spagnolo ha dovuto saltare gran parte delle ultime gare di campionato, rientrando solo per la sfida contro il Napoli. È stato impiegato anche nel match di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma il problema si è ripresentato, costringendolo a lasciare il campo.

Lo staff medico della Lazio ha quindi preferito adottare un approccio più prudente, programmando il suo rientro per la finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Gila e le condizioni in miglioramento

Fortunatamente, le condizioni di Mario Gila sono notevolmente migliorate nelle ultime settimane, e l’idea di vederlo di nuovo in campo già nell’anticipo di campionato non è più un’ipotesi lontana. Il difensore spagnolo sta lavorando duramente per ritrovare il ritmo partita e la condizione fisica ottimale in vista dei match cruciali che attendono la Lazio.

La sfida contro l’Inter potrebbe rappresentare una delle occasioni più importanti della sua carriera, e l’allenatore Maurizio Sarri spera di poter disporre di tutti i suoi uomini migliori per affrontare al meglio l’ultimo atto della stagione!

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