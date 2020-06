Formello Lazio, segnali positivi da Milinkovic Savic

La Lazio sorride, segnali positivi da Milinkovic Savic. Il serbo sempre più sulla via del recupero

Segnali incoraggianti da Formello, dove il centrocampista serbo ha confermato i progressi fatti nell’allenamento di ieri. Il classe ’95 ha effettuato il riscaldamento a parte per poi congiungersi al resto della rosa per effettuare le prove tattiche. Dopo i giorni di stop forzato, Sergej rassicura sempre più l’ambiente.

Notizie positive anche sul fronte Vavro, lo slovacco ha recuperato dallo stiramento e gradualmente verrà reinserito in gruppo. Lucas Leiva invece ha lavorato in palestra, il brasiliano verrà monitorato attentamente onde evitare ricadute al ginocchio operato ad Aprile. Oltre all’infortunato Adekanye, assente dall’allenamento Danilo Cataldi. Domani verrà aggregato in gruppo il talento della Primavera Raul Moro. Mentre per Proto, Lukaku, Djavan Anderson e Lulic oggi è stata mattinata di tamponi, dopo i risultati potranno aggregarsi al resto dei compagni.