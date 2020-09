Lazio, Fares ancora non si allena: manca il deposito del contratto

L’esterno franco-algerino non si è allenato ieri a Formello, manca ancora l’ufficialità del trasferimento.

Doveva essere ieri il primo giorno d’allenamento di Mohamed Fares con la maglia della Lazio.

A Formello, invece, l’esterno franco-algerino non si è visto. Prima che possa scendere in campo, infatti, occorre l’ufficialità del suo passaggio in biancoceleste. Al suo posto, nelle prove tattiche, è stato provato Kiyine, il quale però non è stato inserito nella lista per la Serie A. Sulla fascia, al momento, è l’unico disponibile: Lulic è fuori da tempo, Lukaku non ha partecipato alla seduta di ieri. Domani, contro il Benevento, dovrebbe scendere allora il marocchino, tra le note liete del ritiro di Auronzo di Cadore.