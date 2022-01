Lazio Empoli, rigore concesso agli ospiti: sciocchezza di Strakosha

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Empoli è passata in vantaggio contro la Lazio con un rigore realizzato da Bajrami: sciocchezza di Strakosha nell’occasione

L’Empoli è passata in vantaggio dopo tre minuti (raddoppiando poi al sesto) con un rigore realizzato da Bajrami che ha spiazzato Strakosha.

Nell’occasione il portiere albanese ha compiuto una vera e propria sciocchezza stendendo Di Francesco dopo un’uscita in ritardo su retropassaggio di Hysaj. Gara in salita per gli uomini di Sarri.