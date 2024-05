Lazio Empoli, la probabile formazione dei quotidiani: le ULTIMISSIME sulle scelte di Tudor per il match di oggi

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lazio di Tudor affronterà l’Empoli con il solito 3-4-2-1. In porta ci sarà Mandas, dato che Provedel non è ancora al meglio, e a difenderlo ci saranno Patric, Romagnoli e Hysaj. Sulle fasce agiranno Lazzari e Marusic, con la coppia Kamada-Guendouzi in mezzo al campo. Alle spalle di Immobile ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni. Out Luis Alberto.