Lazio, emergenza infortuni per Inzaghi: oggi controlli per Lazzari

Oltre ai due risultati negativi ottenuti nell’ultima settimana, la Lazio deve fare i conti anche con l’emergenza infortuni

Ore frenetiche in casa Lazio: al momento, la società ancora non sa quale sarà il suo destino per il match di questa sera contro il Torino. Le sensazioni, però, portano a pensare che con tutta probabilità le due squadre non scenderanno in campo. Inoltre, dopo le due sconfitte subite nella scorsa settimana e la condizione fisica non ottimale di alcuni senatori, la compagine guidata da Simone Inzaghi si trova ad affrontare anche una vera e propria emergenza infortuni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Luiz Felipe, che dovrà stare fermo altri due mesi circa per l’operazione alla caviglia, e Stefan Radu, che sta recuperando dall’intervento per l’ernia inguinale, potrebbe aggiungersi alla lista anche Manuel Lazzari. L’esterno, infatti, è uscito nell’intervallo del match contro il Bologna di sabato scorso e in giornata verrà sottoposto a dei controlli clinici per stabilire l’entità dell’infortunio. Si teme uno stiramento al polpaccio.