Lazio, decimo anniversario dalla scomparsa di Sentimenti: il messaggio del club

Il messaggio della Lazio il giorno del decimo anniversario dalla scomparsa di Lucidio Sentimenti

Di seguito il messaggio diramato dalla Lazio attraverso i propri canali ufficiali, il giorno del decimo anniversario della scomparsa di Sentimenti IV.

COMUNICAtO– Ci lasciava esattamente dieci anni fa Lucidio Sentimenti. Nato a Bomporto, in provincia di Modena, il quarto dei fratelli Sentimenti arrivò in biancoceleste dalla Juventus nel 1949. Restò nella Capitale per cinque stagioni, nelle quali collezionò 170 partite in campionato.

Negli anni ’50 la Lazio concluse le varie stagioni con eccellenti piazzamenti e ‘Cochi’, impareggiabile portiere di quella Lazio, contribuì attivamente alla causa biancoceleste con tanti interventi miracolosi. Sentimenti IV realizzò anche tre gol, tutti messi a segno su rigore.