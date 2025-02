Lazio, il dato contro il Milan che spaventa i tifosi: ecco a quando risale l’ultima vittoria in campionato

C’è un dato che preoccupa e non poco i tifosi biancocelesti in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan

Dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia, ora la Lazio è concentrata esclusivamente su quella che sarà la prossima partita di campionato contro il Milan, con la squadra di Baroni che vuole a tutti i costi riscattare la delusione di San Siro.

Bisogna però prestare molta attenzione, non solo per le insidie che questa sfida può nascondere, ma anche e soprattutto in virtù di quelli che sono stati gli ultimi risultati maturati nelle sfide contro il Milan. La Lazio infatti, non vince in campionato contro i rossoneri dal 24 gennaio 2023 nel 4-0 dell’Olimpico e in 6 delle ultime 7 sfide la squadra lombarda è rimasta imbattuta.