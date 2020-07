Lazio, i tifosi in motorino accompagnano la squadra verso l’Olimpico

Per far sentire meno sola la squadra, i tifosi della Lazio hanno seguito il pullman da Formello all’Olimpico

Una scia d’amore verso l’Olimpico. I tifosi della Lazio “scortano” in motorino il pullman della squadra che viaggia verso lo stadio. Un modo originale per far sentire la propria vicinanza ai giocatori in un momento in cui le partite si giocano a porte chiuse per l’emergenza Covid-19.

Appuntamento alle ore 18 vicino al centro sportivo di Formello. Da lì uno sciame di motorini ha seguito lo spostamento della squadra fino al Foro Italico, prima di ricevere l’abbraccio di altri tifosi, che erano in attesa sul piazzale di Ponte Milvio. Un’iniziativa, quella della Curva Nord, particolarmente gradita ai giocatori che col il telefono riprendevano da dentro il pullman i centauri biancocelesti al loro seguito.