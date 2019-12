Lazio, corri… “Via col vento”

Ad 80 anni dalla Prima del celebre film di Victor Fleming, analizziamo il percorso della Lazio fino ad ora

Tanti sono i paragoni da poter fare tra la Lazio ed il colossal interpretato da Clark Gable e Vivien Leigh.

Anche la squadra guidata da Inzaghi è dovuta sopravvivere alla guerra, sia interna che non: come sempre, ai nastri di partenza nessuno punterebbe un centesimo sulla Lazio e quindi, con le unghie e con i denti, la prima squadra della Capitale si è dovuta fare spazio tra le grandi. La guerra interna riguarda l’inizio di stagione non proprio idilliaco con i punti che faticavano ad arrivare, ma poi fortunatamente è tornato il sereno in casa Lazio grazie alle vittorie ed al gioco espresso. Ora i biancocelesti stanno viaggiando a ritmi stratosferici, quasi come fossero trasportati da questo vento inebriante e non vogliono di certo smettere. Al momento la Lazio sembra quasi inarrestabile, vedremo col Cagliari. Dopotutto, domani è un altro giorno!

