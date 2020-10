Lazio, controlli anche per Fares: l’esterno è atteso oggi in clinica

Fares atteso in clinica. Il giocatore ha riportato qualche problema fisico durante il ritiro con la Nazionale: oggi gli esami

Anche Fares ha alzato bandiera bianca. L’emergenza, ora, si è allargata alle corsie laterali: Marusic è già out, Lazzari ha rimediato una lesione di primo grado in Nazionale e anche l’ultimo acquistato dalla Spal ha riportato qualche fastidio.

La notizia è arrivata direttamente dall’Algeria, il giocatore infatti avrebbe chiesto al ct di non scendere in campo nella gara contro il Messico per un fastidio all’adduttore e un dolore al ginocchio. In giornata sarà sottoposto a tutti i controlli del caso per capire l’entità dei problemi e iniziare a capire i disponibili per la trasferta della Lazio di Marassi.