Lazio, contro il Parma l’insidia sono…i precedenti da all-in!

Lazio, col Parma stessa insidia palesata con Udinese e Sampdoria

La Lazio si appresta a partire alla volta di Parma. Contro i ducali Inzaghi avrà da affrontare soprattutto un’insidia mentale. I biancocelesti infatti sfideranno una squadra che non solo sta faticando oltremodo in Serie A e ha cambiato l’allenatore, ma una compagine che hanno sempre battuto sotto la guida tecnica del mister piacentino. Negli ultimi 4 confronti (da quando gli emiliani sono tornati nel massimo campionato) infatti la Lazio ha vinto 2-0 al Tardini nell’ottobre 2018, ha trionfato 4-1 nel marzo 2019 allo stadio Olimpico, ha battuto i ducali 2-0 nel settembre 2019 e nell’ultimo precedente ha trovato il successo in Emilia con il gol di Caicedo (1-0 esterno). Anche Udinese e Sampdoria erano le vittime preferite della Lazio di Inzaghi, che però è caduta prendendo tre gol con entrambe le formazioni. Per questo l’allenatore dei capitolini spingerà molto sul profilo mentale.