 Lazio, buon compleanno a Eugenio Fascetti: gli auguri della società biancoceleste
Lazio, buon compleanno a Eugenio Fascetti: gli auguri della società biancoceleste

Infortuni Lazio, novità dell'ultima ora! Non c'è pace per i biancocelesti! Altro stop per Sarri, ecco chi si è fermato: le ultimissime

Lazio, all’Olimpico torna l’iniziativa “Share the Good”: progetto solidale nel segno della solidarietà

Roma, che doccia fredda! Doppio vantaggio del Viktoria Plzen in appena tre minuti, cosa è successo

Calciomercato Lazio, un grande nome per Maurizio Sarri. Ecco le novità

Lazio, buon compleanno a Eugenio Fascetti: gli auguri della società biancoceleste

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Fascetti

Lazio, tanti auguri all’ex giocatore e allenatore biancoceleste Eugenio Fascetti: gli auguri della società per i suoi 87 anni

Un compleanno speciale in casa Lazio. Oggi Eugenio Fascetti, figura simbolica della storia biancoceleste, spegne 87 candeline. Prima calciatore e poi allenatore, il tecnico toscano è ricordato soprattutto per aver guidato la squadra negli anni più difficili, entrando di diritto nella memoria collettiva dei tifosi laziali grazie all’impresa della salvezza con la celebre “Lazio dei -9”.

NOTA CLUB L’ex calciatore ed allenatore biancoceleste compie oggi 87 anni.

Eugenio Fascetti è approdato per la prima volta in biancoceleste nel 1964, vestendo l’Aquila sul petto per una sola stagione e collezionando 12 presenze in Serie A.

Appesi gli scarpini al chiodo, il classe 1938 è poi diventato allenatore ed ha assunto la guida tecnica della Prima Squadra della Capitale per due annate sportive, dal 1986 al 1988.

In particolare, Fascetti era al timone di quella storica squadra ‘dei -9’ che conquistò la salvezza nella stagione 1986/87 con le memorabili vittorie contro il Vicenza all’ultima giornata, che portò poi i biancocelesti agli spareggi, e contro il Campobasso nello spareggio salvezza.

