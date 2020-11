Lazio, Benitez: «Reina e Leiva mi parlano bene di Simone Inzaghi»

Rafa Benitez in una intervista a La Gazzetta dello Sport svela una curiosità su Simone Inzaghi, tecnico della Lazio

«Il calcio per me è stato, è e sarà sempre equilibrio. Ora tutti parlano di calcio propositivo, ma alla fine chi vince? Chi capisce i giocatori e agisce di conseguenza. A me piace molto Gasperini, poi Reina e Lucas Leiva mi parlano bene di Simone Inzaghi, altri dicono grandi cose di De Zerbi. Non dimentico Mancini e Gattuso, che è bravo soprattutto con emozioni e parole». Così Rafa Benite a La Gazzetta dello sport.