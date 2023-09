Lazio-Atletico Madrid, Simeone prepara una mossa a sorpresa: le ultime sulle probabili scelte del Cholo

Poche ore alla sfida di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid, valida per la prima gara della fase a gironi.

Come riportato da Mundo Deportivo, Simeone starebbe pensando ad un mossa a sorpresa per quanto riguarda l’esterno di centrocampo: Samuel Lino, ex Villarreal, destro di piede e che non ha trovato tantissimo spazio in questa prima parte di stagione, potrebbe essere clamorosamente schierato al posto di uno tra Javi Galan e Riquelme.