Lazio, André Anderson l’arma in più per il finale di stagione

Lazio, se l’emergenza legata al coronavirus cesserà alla ripresa del campionato Inzaghi potrebbe avere un’arma in più

Poco prima dello stop era al meglio della sua condizione fisica. André Anderson è arrivato nella Capitale nel 2018, un anno alla Salernitana e poi il ritorno in biancoceleste dove in questa stagione, seppur utilizzato poco vista la concorrenza agguerrita, ha dimostrato il suo valore.

Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore ha talento e si vede anche se deve crescere sotto il punto di vista tecnico e fisico. In Brasile giocava in attacco anche se mister Inzaghi lo vede più come una seconda punta. Nell’ultimo test contro la Primavera si è messo in mostra siglando cinque reti. Se il campionato dovesse mai rinziare potrebbe essere un’arma in più.