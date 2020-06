Lazio, Acerbi: «Inammissibile prendere tre goal in questo modo»

Al termine di Atalanta-Lazio, Acerbi ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Lazio Style Channel: le parole del giocatore

Sconfitta per la Lazio in casa dell’Atalanta, tante le cose da rivedere in questo avvio di campionato.

Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha analizzato la gara Acerbi: «Abbiamo avuto un ottimo approccio ma non è bastato. Non è possibile prendere 3 goal in questo modo. Una squadra che vuole puntare in alto deve saper lottare. In queste situazioni bisogna essere uniti e cercare di risollevarsi. Sabato vorremmo riscattarci contro la Fiorentina per dimostrare di essere ancora vivi. Contro i viola è una partita super importante per noi».

Gianlorenzo Di Pinto