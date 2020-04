LAVAGNA TATTICA – Qual è la particolarità della Lazio di Inzaghi

La Lazio di Inzaghi non esaspera il pressing offensivo. Solo Udinese, Brescia e Lecce sono più passive senza palla

Nonostante sia una macchina da gol, la Lazio di Inzaghi non è una squadra che vuole essere particolarmente dominante con la palla. Sia chiaro, i biancocelesti sono una squadra strepitosa in fase di possesso: sanno ribaltare velocemente l’azione, palleggiano bene da dietro e sanno attaccare in tanti modi. Tuttavia, rispetto alle altre big del campionato, non estremizzano il pressing offensivo. Anzi, accettano con tranquillità periodi prolungati in cui l’avversario ha la palla.

L’indice PPDA ce lo dimostra: questo dato misura quanti passaggi una squadra in media concede prima di intraprendere un intervento difensivo. Più il numero è basso, più la squadra è aggressiva su palla persa. Ebbene, la Lazio ha il quarto indice PPDA più alto della Serie A, con dati simili alle squadre che lottano per non retrocedere e si distinguono per un baricentro basso. Segno di come la Lazio, al contrario delle altre big, preferisca difendersi con un blocco più prudente, senza un pressing troppo avanzato.