LAVAGNA TATTICA – La Lazio tira poco da fuori area

La Lazio di Inzaghi riesce a creare tante occasioni puliti. Tira soprattutto da dentro l’area di rigore, non deve forzare la conclusione dalla distanza

Nonostante la Lazio di Inzaghi non tenga molto palla e non abbia un pressing particolarmente offensivo, si tratta di una delle squadre che creano più occasioni da gol. Un dato significativo. I biancocelesti sono secondi, dietro l’Atalanta, per tiri dentro l’area di rigore. Inoltre, sono al quintultimo posto per conclusioni dalla distanza.

Questo vuol dire che i biancocelesti riescono a creare occasioni pulite. Non hanno bisogno di forzare il tiro da lontano per provare a segnare. Hanno anzi una rifinitura che manda i propri attaccanti al tiro da situazioni pericolose.