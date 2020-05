LAVAGNA TATTICA – La crescita di Caicedo come rifinitore

Caicedo è un importante generatore di occasioni per la Lazio. E’ nettamente migliorata la sua media di Expected Assists

Caicedo è uno dei giocatori più migliorati nella stagione della Lazio. Oltre ad aver realizzato diversi gol fondamentali allo scadere, si è rivelato un partner preziosissimo per Immobile. Rispetto a Correa, è meno efficace e veloce sulle distanze medio lunghe: tuttavia, è molto bravo nel dialogare sul breve con il compagno di reparto.

Un dato significativo: nel corso di questa stagione, è aumentata drasticamente la sua cifra di Expected Assists, ben 0.24 per 90′. Nelle annate precedenti, mai aveva supero gli 0.10. Ciò dimostra come sia un importante generatore di occasioni per la squadra.