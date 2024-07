Laurienté Lazio, base di ACCORDO con il giocatore: ora si TRATTA con il Sassuolo. Le ultime sul vice di Zaccagni

La Lazio, dopo aver ufficializzato i primi cinque acquisti, non vuole fermarsi in ottica mercato. Infatti, come riportato da Il Messaggero, è stato trovato l’accordo con Armand Laurienté sulla base di uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione.

Ora c’è da trattare con il Sassuolo, appena retrocesso in Serie B, il quale vorrebbe 15 milioni più bonus. La Lazio, per il momento, non si spinge oltre i 12 milioni, ma il mercato è ancora lungo e la società biancoceleste non ha fretta.