Kamada-Lazio, c’è l’accordo verbale: in arrivo un altro colpo

Kamada, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la trattativa per il giapponese è in fase di conclusione: tutti i dettagli

In arrivo un nuovo colpo in casa Lazio per la sessione di calciomercato estiva, Kamada infatti è ad un passo dal club biancoceleste che ha un accordo per assicurarsi il calciatore. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, il quale spiega che l’accordo è stato raggiunto ma mancano le firme per concludere definitivamente l’affare.

Il cronista aggiunge inoltre che l’ex Eintracht dovrebbe legarsi alla Lazio con un contratto di due anni più uno opzionale.