 Juve Lazio Primavera, domenica la nona giornata di campionato! Ecco l'arbitro della sfida, tutti i dettagli - Lazio News 24
3 ore ago

Kone Lazio Primavera
Kone Lazio Primavera

Juventus Lazio Primavera: domenica la nona giornata di campionato. Designato l’arbitro, ecco tutte le informazioni sulla sfida

La Lazio Primavera è chiamata a reagire dopo la pesante battuta d’arresto subita sul campo del Cesena, dove i biancocelesti hanno incassato un netto 3-1. Bisognerà dimostrare carattere e capacità di rialzarsi subito, perché il calendario non concede pause: ad attenderla c’è infatti la Juventus, avversario diretto in classifica e desideroso di sorpassare i capitolini.

Il match, valido per la nona giornata di campionato, si giocherà domenica 26 ottobre alle ore 11:00. La sfida promette equilibrio e intensità, visto che i bianconeri inseguono la Lazio a un solo punto di distanza. Per entrambe le formazioni, dunque, la posta in palio è alta: da un lato i biancocelesti cercano riscatto e continuità, dall’altro i giovani della Juventus puntano a sfruttare il fattore campo per compiere il sorpasso.

A dirigere l’incontro sarà il signor Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Cufari e Vincenzo D’Ambrosio. La designazione arbitrale conferma l’importanza della gara, che potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri della classifica. Tutto è pronto, quindi, per una sfida che si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici e agonistici.

