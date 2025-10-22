Infortunio Cancellieri, ecco l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale dei biancocelesti

Infortunio Cancellieri, arriva l’esito degli esami dell’attaccante biancoceleste. Il comunicato ufficiale della Lazio

La Lazio ha confermato l’infortunio di Matteo Cancellieri, la cui lesione si è rivelata più seria del previsto. I tempi di recupero potrebbero infatti superare il mese di stop, costringendo l’attaccante a rientrare soltanto dopo la sosta di novembre. Anche in quel caso, però, la sua presenza contro il Lecce alla ripresa del campionato resta in forte dubbio. Ecco il comunicato del club:

COMUNICATO – «A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.

Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero».

