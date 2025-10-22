 Infortunio Cancellieri, ecco l'esito degli esami dell'attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale dei biancocelesti
Infortunio Cancellieri, ecco l'esito degli esami dell'attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale dei biancocelesti

Lazio, il mercato è solo un semplice alibi per Sarri? Sentite questo ex tecnico

Calciomercato Lazio, non solo la Premier League su Castellanos. La situazione

Lazio, confermata la partnership con British School Group: arriva il comunicato ufficiale del club biancoceleste

Lazio Juventus, all’Olimpico un nuovo capitolo di una sfida infinita: tutti i numeri

3 ore ago

Cancellieri
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Infortunio Cancellieri, arriva l’esito degli esami dell’attaccante biancoceleste. Il comunicato ufficiale della Lazio

La Lazio ha confermato l’infortunio di Matteo Cancellieri, la cui lesione si è rivelata più seria del previsto. I tempi di recupero potrebbero infatti superare il mese di stop, costringendo l’attaccante a rientrare soltanto dopo la sosta di novembre. Anche in quel caso, però, la sua presenza contro il Lecce alla ripresa del campionato resta in forte dubbio. Ecco il comunicato del club:

COMUNICATO «A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.

Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero».

