Juve Lazio, Mandelli: «Saranno i duelli a decidere la sfida»

L’ex attaccante della Lazio Paolo Mandelli ha parlato del big match di questo sabato tra Juventus e Lazio allo Stadium. Queste le sue parole, intervistato da Lazio Style Radio:

LA SFIDA – «Pirlo sta facendo di necessità virtù, adeguando le sue idee alla rosa che ha a disposizione. I bianconeri hanno lacune qualitative a centrocampo ma anche tanti campioni in attacco come Ronaldo che possono inventare giocate e gol. Per la Lazio sarà molto difficile contro i bianconeri. La squadra di Pirlo ha giocatori forti nell’uno contro uno e i ragazzi di Inzaghi non dovranno dargli spazio. Saranno anche i duelli a decidere la sfida».

GLI ESTERNI – «Credo che Lulic possa partire titolare a sinistra, con Marusic a destra complice l’assenza di Lazzari. Quando recupererà la forma però penso sia giusto puntare su Fares».

CRISI ATTACCO – «Pochi gol fatti? La Lazio non ha potuto fare le necessarie rotazioni a causa di tanti infortuni e casi Covid, è vero che in fase offensiva sta ottenendo meno degli altri anni, ma alla fine sta lottando per le prime posizioni».