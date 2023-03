Jankto: «Il mio coming-out? E’ stato difficile dirlo a mio figlio»

Jankto, l’ex Samp e Udinese torna a parlare del suo coming-out dei giorni scorsi raccontando la reazione dei suoi cari

Ai microfoni di Marca ha parlato l’ex giocatore della Sampdoria Jankto, il quale si è soffermato sul suo coming-out dei giorni scorsi, raccontando la reazione dei suoi familiari

PAROLE- Quando ho fatto coming-out con mia moglie, è rimasta scioccata. Da piccolo sentivo che qualcosa era diverso. Ho provato ad avere rapporti con le donne, ma qualcosa non andava. Non era giusto continuare in quel modo. Si vive una volta sola. Ho deciso che non aveva senso perché nella vita tutto si può risolvere. L’unica cosa difficile è stata spiegarlo a nostro figlio. Adesso però sono libero