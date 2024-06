Italia, infortunio Barella: ecco le sue condizioni in vista dell’Albania. Gli ultimi aggiornamenti sulla Nazionale

Come riportato dalla FIGC, arrivano ottime notizie per quanto riguarda le condizioni di Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter e della Nazionale Italiana.

Gli esami hanno mostrato un netto miglioramento per quanto riguarda le condizioni fisiche dell’ex Cagliari, con l’affaticamento muscolare ormai in via di guarigione. Barella continuerà ora il percorso riabilitativo per cercare di essere a disposizione contro l’Albania: Spalletti spera di recuperarlo almeno per la panchina.