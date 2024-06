Italia, che tegola per Spalletti: il tecnico deve fare a meno di un titolare per la Croazia

Italia, il tecnico deve fare i conti con un assenza pesante per la partita di lunedì contro la nazionale croata: i dettagli

Ci siamo ancora pochi giorni e torna in campo l’Italia, per la sfida decisiva per la qualificazione contro la Croazia. Il match contro la formazione di Modric e compagni però non vedrà protagonista Federico Dimarco, il quale ha fatto discutere in queste prime due prime gare degli azzurri in Germania.

Per l’esterno dell’Inter si tratta di un trauma contusivo alla gamba destra, che viene annunciato cosi dalla FIGC

COMUNICATO – La Nazionale è scesa in campo a Iserlohn per la penultima seduta prima della partenza per Lipsia. Il difensore Federico Dimarco ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno