Inzaghi vs Gattuso, l’ultimo precedente: furono scintille in panchina al San Paolo dopo l’ennesimo fallo di Manolas su Correa

Simone Inzaghi ritroverà domenica all’Olimpico l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Nell’ultimo confronto del San Paolo ad agosto 2020, valido per l’ultima giornata di campionato, tra i due furono scintille. Nel corso della ripresa, con gli azzurri avanti nel punteggio, gli animi si surriscaldarono. Dopo un fallo netto di Manolas su Correa (l’ennesimo, ndr), Gattuso perse il controllo per un’espressione nei suoi confronti arrivata da un collaboratore di Inzaghi, l’arbitro Calvarese ammonì i due tecnici. Al fischio finale l’allenatore del Napoli cercò di avvicinare il componente della panchina biancoceleste, con il ds della Lazio Igli Tare a far da paciere.

Al termine del match ai microfoni di Sky intervenne Simone Inzaghi: «Nessun problema con Rino, in queste giornate si sono visti tanti scambi di opinione. C’era stato qualcosa tra un mio e un suo collaboratore, ma sono cose che si risolvono a fine partita. Sono scene che non si dovrebbero vedere ma in campo accade». Agli stessi microfoni puntualizzò Gattuso: «Ho esagerato io, bisogna essere onesti, avrei meritato l’espulsione; ma ora è finita e si deve guardare avanti. Con Inzaghi tutto chiarito? No, quando succedono queste cose devo far passare del tempo. Altrimenti rischio di fare ancora più danni».