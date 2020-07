Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia di Udinese-Lazio.

«Il confronto con la squadra c’è sempre, a prescindere dai risultati. A maggior ragione in questo periodo abbiamo parlato, è un momento particolare. I ragazzi cercano di dare tutto come sempre, ma con queste partite ravvicinate e rotazioni limitate stiamo avendo difficoltà e forse non basta. Allenarsi non si può più di tanto, bisogna gestire i recuperi e riprendere forze mentali. Questa mattina abbiamo fatto un allenamento discreto, ci sono ragazzi che hanno giocato tanto ma li ho visti compatti. Credo che faremo una buona gara. Domani incontreremo una squadra buona che dovrebbe avere qualche punto in più. Noi vogliamo uscire da questo momento, ragionando partita dopo partita. L’Udinese sarà sicuramente un avversario ostico, saranno motivati nonostante l’ultima sconfitta contro la Sampdoria».

