Inter, ultra interista CONTRO Inzaghi: «Si deve SVEGLIARE è un uomo senza co******»

Inter, a far scalpore e discutere sono delle forti dichiarazioni pronunciate da un ultra nerazzurro nei confronti del piacentino

A fare scalpore in queste ultime ore in casa Inter, è la situazione legata ai capi ultra e ai conseguenti arresti compiuti nei confronti dei medesimi. Tra le varie intercettazioni nelle indagini ancora in corso, spunta una forte considerazione di un capo ultra interista che si espone cosi contro Inzaghi

PAROLE – Il mister è un uomo senza co****ni, io non ho parole a questo troglodita qua, quando vado lì gli dico ma ti vuoi svegliare o no pagliaccio che lo spogliatoio è pieno di gruppetti e non sei capace a smaltire. Vado in Pinetina e gli faccio volare le scrivanie, gli rendo la vita impossibile a tutti quanti