Inter-Lazio: Sarri si alza in piedi! Non gli è piaciuto quell’errore

Maurizio Sarri non ha gradito l’inizio di gara della Lazio contro l’Inter. ripreso Marusic per l’anticipo subito da Dimarco

Primi venti minuti difficili per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro l’Inter. Il ritmo impresso dai nerazzurri infatti sta inaridendo le fonti di gioco biancocelesti.

In particolare, come riportato da DAZN, il tecnico si è alzato piedi per riprendere Marusic, reo di aver subito un grave anticipo da Dimarco in uscita.