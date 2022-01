Inter Lazio, amuleto Milinkovic: nerazzurri bersaglio preferito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter Lazio, Milinkovic Savic è la bestia nera dei nerazzurri guidati da Simone Inzaghi: ecco i numeri del centrocampista serbo

Anche in Inter Lazio, nelle mani di Milinkovic-Savic. In previsione del big match in programma domenica a San Siro, la truppa biancoceleste si affiderà ancora al Sergente.

Il centrocampista serbo, infatti, ha già segnato 5 reti ai nerazzurri, tutte negli ultimi 6 incroci, e ha regolarmente timbrato il cartellino nelle ultime 4 occasioni. Una vera e propria bestia nera: Inzaghi, che lo conosce benissimo, starà già pensando a una soluzione per fermarlo…