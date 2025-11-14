Insigne-Lazio, l’agente rivela: «Ci siamo quasi per la chiusura, ma manca ancora una cosa molto importante!»

Insigne-Lazio: trattativa in corso nonostante il mercato bloccato. L’ex Napoli potrebbe arrivare in biancoceleste

Il futuro di Lorenzo Insigne continua a tenere banco, nonostante il mercato della Lazio sia attualmente bloccato. L’esterno ex Napoli, già protagonista sotto la guida di Maurizio Sarri nelle stagioni più fortunate del tecnico toscano sulla panchina partenopea, potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per la squadra capitolina, soprattutto in questo momento di difficoltà offensiva.

A fare il punto della situazione ci ha pensato l’agente di Insigne, Andrea D’Amico, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’entourage del giocatore segue da vicino gli sviluppi, consapevole delle complicazioni legate alle attuali restrizioni sul mercato biancoceleste.

«Insigne? Ci siamo quasi, però non voglio creare false aspettative», ha dichiarato D’Amico. «Per le sue caratteristiche, Lorenzo piace molto alla Lazio, ma il problema principale resta il mercato bloccato. Stiamo lavorando su questa possibilità da tempo, anche se ci sono altre situazioni ancora aperte da valutare».

Il messaggio del procuratore è chiaro: l’ipotesi di un trasferimento alla Lazio esiste ed è concreta, ma dipenderà molto dagli sviluppi futuri, sia sul fronte delle esigenze della società che sulle possibilità di sbloccare il mercato. L’esperienza di Insigne con Sarri potrebbe essere determinante: l’esterno conosce già alla perfezione i dettami tattici del tecnico e potrebbe inserirsi rapidamente, portando qualità e personalità al reparto offensivo biancoceleste.

In attesa di novità ufficiali, il nome di Insigne rimane uno dei più chiacchierati nel panorama del calciomercato Lazio, alimentando voci e indiscrezioni tra tifosi e addetti ai lavori. La combinazione di esperienza internazionale e conoscenza del sistema di gioco di Sarri rende il giocatore un’opzione altamente appetibile per rinforzare la squadra senza dover ricorrere a lunghi periodi di adattamento.

In sintesi, la trattativa con Insigne resta viva, ma non ancora definita. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se l’ex Napoli riuscirà a vestire la maglia biancoceleste e portare la sua qualità in un club pronto a sfruttare al massimo il suo talento.

LEGGI ANCHE: ULTIMISSIME DELLA LAZIO