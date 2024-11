Infortunio Tavares, il terzino è rientrato in Italia: le sue condizioni in vista del Bologna

Infortunio Tavares, il terzino non ha preso parte al match di ieri con la sua Nazionale a causa di una mialgia. Le sue condizioni

Lazio in ansia per le condizioni di Nuno Tavares, il quale nella giornata di ieri non ha preso parte al match della sua Nazionale contro la Croazia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, dal Portogallo parlano di una mialgia, ovvero un problema al ginocchio rimediato in allenamento.

Il terzino biancoceleste ieri sera era già in viaggio per l’Italia e le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico di Baroni. Tavares è in dubbio per il match di domenica contro il Bologna.