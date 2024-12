Infortunio Pedro, come sta l’attaccante spagnolo? Le sue condizioni in vista del derby

Infortunio Pedro, il giocatore di Baroni salterà sicuramente il match contro l’Atalanta ed è in dubbio anche per il derby del 5 gennaio

Nella giornata di ieri Pedro ha svolto gli esami strumentali in seguito al problema muscolare accusato sabato sera contro il Lecce. Per l’attaccante della Lazio sono previste un paio di settimane di stop a causa di una lesione di basso grado alla coscia destra e, oltre al match contro l’Atalanta, è in dubbio anche per il derby con la Roma.

A questo punto, potrebbe tornare in campo direttamente il 10 gennaio all’Olimpico con il Como, ma Pedro farà di tutto per essere presente nel derby della Capitale.