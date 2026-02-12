Infortunio Pedro, Cardone: «Lo spagnolo? Ecco quanto tempo dovrà rimanere fuori»

Infortunio Pedro, Cardone fornisce aggiornamenti sulle condizioni fisiche dello spagnolo dopo il risentimento evidenziato contro il Bologna

L’infortunio di Pedro, rimediato durante la partita contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia, ha gettato un’ombra su tutto l’ambiente biancoceleste in quanto costituisce una risorsa essenziale per la squadra guidata da Maurizio Sarri.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto su Radiosei per chiarire le condizioni fisiche dell’attaccante e le prospettive di recupero, rassicurando parzialmente i tifosi sulla gravità della lesione. Nonostante l’allarmante mimica di Pedro, il timore di una lesione al tendine d’Achille è stato scongiurato, e si parla ora di un infortunio alla caviglia che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa un mese.

Infortunio Pedro, le parole di Carbone

STATO FISICO DI PEDRO – «Ha una lesione dei tessuti molli, la capsula della caviglia. Lui ha già i tendini abbastanza usurati, ma non è una frattura. Dalla prima diagnosi è meno grave rispetto a quello che si temeva. La sua mimica quando ha lasciato il campo era allarmante, tanto che ho pensato al tendine d’achille. Quando non ci sono scontri particolari quello è il timore, invece riguarda la caviglia. Una lesione che potrebbe comportare circa un mese di stop. Siamo alle primissime valutazioni, il resto lo vedremo nelle prossime ore.»

SULLA PARTITA – «La partita l'ho vissuta con gioia ma anche con grande sofferenza perché eravamo reduci dalla serie di rigori contro il Bodo. I rigori l'hanno segnato i 4 nazionali. Alcuni anche se giovani hanno freddezza e l'hanno messo all'angolino. Dia è da un po' che lo critico perché ci sta dando molto poco in campo, però il fatto che si fa avanti per calciare il rigore, massimo rispetto.»


