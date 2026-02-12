News
Coppa Italia, la Lazio brama la finale in casa: Sarri sogna di sollevare il trofeo all’Olimpico
Coppa Italia, la finale del torneo nazionale avrà luogo allo stadio Olimpico di Roma: Atalanta ultimo scoglio prima dell’ultima danza
La Lazio ha conquistato il pass per le semifinali di Coppa Italia dopo aver battuto il Bologna ai calci di rigore, dopo un 1-1 nei tempi regolamentari firmati da Castro e da Noslin. Questo successo riaccende le ambizioni dei biancocelesti, che ora si trovano a un passo dalla finale, prevista il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.
Una circostanza che assume una dimensione ancora più significativa, visto che la Lazio, se dovesse superare l’Atalanta, avrà la possibilità di giocare la finale in casa.
Coppa Italia, il sogno di giocare in casa la finale
Il percorso verso il trofeo diventa quindi ancora più affascinante per i ragazzi di Maurizio Sarri, che potrebbero affrontare la finale di Coppa Italia davanti al proprio pubblico, un’opportunità che aggiunge ulteriore motivazione.
Inoltre, la finale si colloca in una settimana cruciale, con due derby importanti in campionato: Lazio-Inter e Roma-Lazio. La Lazio, dunque, ha la chance di coronare una stagione che potrebbe concludersi con un trionfo nazionale, a patto che continui a far bene nelle sfide contro la Dea, avversaria che si prepara a essere una la principale insidia sulla strada verso il successo.
