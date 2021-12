Infortunio Hysaj: le condizioni del terzino in vista dei prossimi impegni

Elseid Hysaj ha finito in anticipo la partita contro il Genoa, lasciando il posto a Radu per un infortunio all’adduttore destro

La Lazio ha battuto all’Olimpico il Genoa nel match valido per la diciottesima giornata di campionato. Un match sempre ben controllato dai biancocelesti che hanno prima sbloccato il risultato con Pedro nel primo tempo per poi consolidare il vantaggio nella ripresa con Acerbi e Zaccagni.

Tra le note stonate, oltre il gol subito nel finale che ha fatto andare su tutte le furie Sarri, a tenere in ansia l’allenatore biancoceleste ci sono anche le condizioni di Hysaj. Come riporta il Messaggero infatti, l’albanese è uscito anzitempo nel match dell’Olimpico per un problema all’adduttore destro. Nei prossimi giorni saranno valutate le sue condizioni. La sua presenza nel match contro il Venezia è in dubbio.