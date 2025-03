Infortunio Dele-Bashiru, Baroni tira un sospiro di sollievo

Condividi via email

Infortunio Dele-Bashiru, Baroni può finalmente tirare un sospiro di sollievo: cosa filtra sul nigeriano in vista dei prossimi impegni della Lazio

Arrivano aggiornamenti molto incoraggianti per quanto riguarda le condizioni di Dele-Bashiru, che ha saltato l’ultimo impegno in Europa League contro il Viktoria Plzen per un problema fisico.

Il problema alla caviglia che lo aveva costretto all’uscita anticipata a Venezia e tenuto fuori nelle successive gare della Lazio, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, è stato completamente smaltito.