Infortunio Caicedo: controlli in Paideia per il giocatore FOTO

Infortunio Caicedo, l’ecuadoriano si è sottoposto ad alcuni controlli medici in Paideia: questa mattina non ha preso parte all’allenamento

Ieri non si è visto in campo e oggi non ha preso parte alla seduta di scarico a Formello. Felipe Caicedo si è recato questo pomeriggio in clinica Paideia per sottoporsi ad alcuni esami medici.

Nelle prossime ore sarà valutato in vista dell’impegno contro il Milan.