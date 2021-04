Allenamento Lazio: seduta di scarico a Formello, ancora out Escalante

A Formello è andato in scena il primo allenamento in vista del Milan: assenti Escalante e Caicedo; Leiva e Luis Alberto da valutare

All’indomani della gara contro il Napoli, a Formello è andata in scena il canonico allenamento di scarico. La Lazio non ha tempo di leccarsi le ferite: nel mirino c’è già il Milan e la gara di lunedì dell’Olimpico.

Gruppo, come di consueto, diviso in due: in palestra i titolari, tutti gli altri in campo, eccezionalmente aggregati anche Lazzari e Correa.

Al centro sportivo non si sono visti nè Caicedo nè Escalante con quest’ultimo ancora alle prese con i guai fisici, registrati nel pre gara contro il Benevento. Da valutare anche Leiva e Luis Alberto.